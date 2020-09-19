COVID-19 в Чернівецькій області: в "червоній" зоні залишаються два райони

Станом на 18 вересня в Чернівецькій області COVID-19 діагностували у 12 917 людей. У "червоній" зоні залишаються Герцаївський та Кельменецький райони.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Державна комісія ТЕБ та НС на позачерговому засіданні ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області. У "червоній" зоні залишаються Герцаївський та Кельменецький райони".

Довідково: Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

У зеленій зоні діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У жовтій зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

Помаранчева зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

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