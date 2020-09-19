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COVID-19 в Черновицкой области: В "красной" зоне остаются два района

Суббота, 19 сентября 2020, 01:05

По состоянию на 18 сентября в Черновицкой области COVID-19 діагностировали у 12 917 людей. В "красной" зоне остаются Герцаевский и Кельменецкий районы.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Государственная комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании принял решение о новом эпидемическое зонирования Черновицкой области. В "красной" зоне остаются Герцаевский и Кельменецкий районы".

Справка: Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

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Темы: коронавирус


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