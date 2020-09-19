У Харкові чоловік підірвав себе в своєму автомобілі

57-річний житель Харкова закрився в своєму гаражі та підірвав себе у власному автомобілі.

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: в поліції повідомили, що незадовго до інциденту на 102 надійшов дзвінок від дружини загиблого, яка повідомила, що її чоловік пішов у гараж із невідомим пристроєм "в депресивному стані".

Чоловік пізніше закрився в гаражі та не пускав туди свою дружину, погрожуючи покінчити життя самогубством.

До гаражу прибули співробітники спецпідрозділів ТОР і КОРД, які зламавши двері виявили тіло чоловіка.