В Харькове мужчина подорвал себя в своем автомобиле

57-летний житель Харькова закрылся в своем гараже и взорвал себя в своем автомобиле.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: в полиции сообщили, что незадолго до инцидента на 102 поступил звонок от жены погибшего, которая сообщила, что ее муж пошел в гараж с неизвестным устройством "в депрессивном состоянии".

Мужчина позже закрылся в гараже и не пускал туда свою жену, угрожая покончить жизнь самоубийством.

В гараж прибыли сотрудники спецподразделений ТОР и КОРД, которые взломав дверь обнаружили тело мужчины.