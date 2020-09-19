Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Джонсон: Великобританія зіткнулася з другою хвилею COVID-19

Субота, 19 вересня 2020, 03:04

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля епідемії COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз ми стикаємося з другою хвилею... Я боюся, що це абсолютно неминуче - ми зіткнемося з цим в нашій країні".

Деталі: Джонсон додав, що нова хвиля заражень COVID-19 вже почалася "у Франції, в Іспанії, по всій Європі".

Пряма мова: "Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими, і це фантастика, що робота навчальних закладів повернулася на колишній рівень. Ми хочемо тримати економіку відкритою настільки, наскільки це можливо, ми хочемо, щоб бізнес розвивався". Введення національного карантину є "останньою мірою, яку будь-хто бажає".

Нагадаємо: Великобританія 14 в світі за кількістю діагностованих випадків COVID-19. Зараз в країні 386 тисяч заражень коронавірусів. 41 732 пацієнтів померл

Теми: Велика Британіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 18 вересня: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні

оновленоПоліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха

Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ

Україна оновила епідемічне зонування: вже не червоні три обласні центри

фото, відеоХасиди відступили від українського кордону, залишивши купи сміття

У Білорусі чоловік підпалив себе на ґанку міліції

Усі новини...
Велика Британія
В уряді Британії вже не виключають повторного локдауну
"Корона" Сполученого Королівства
Джонсон звинувачує ЄС у намірах ввести продовольчу блокаду Великої Британії
Останні новини
03:04
Джонсон: Великобританія зіткнулася з другою хвилею COVID-19
02:11
У Харкові чоловік підірвав себе в своєму автомобілі
01:05
COVID-19 в Чернівецькій області: в "червоній" зоні залишаються два райони
00:40
Трамп готовий помилувати Ассанжа, якщо той знайде причетних до атаки на Демократичну партію
23:57
"Таємних угод з Росією бути не може": Єрмак про слова Богдана
23:13
фото, відеоСБУ затримала злочинців у центрі Одеси: під час стрілянини поранені двоє людей
22:34
МЗС: Лукашенко навмисне зібрав хасидів у Білорусі, порушивши карантин
22:03
фотоПравозахисники та журналісти написали звернення у річницю убивства Ґонґадзе
21:28
Новини 18 вересня: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні
21:13
Кернесу в Німеччині "набагато краще" – син
Усі новини...