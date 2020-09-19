Джонсон: Великобританія зіткнулася з другою хвилею COVID-19

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в країні починається друга хвиля епідемії COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз ми стикаємося з другою хвилею... Я боюся, що це абсолютно неминуче - ми зіткнемося з цим в нашій країні".

Деталі: Джонсон додав, що нова хвиля заражень COVID-19 вже почалася "у Франції, в Іспанії, по всій Європі".

Пряма мова: "Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими, і це фантастика, що робота навчальних закладів повернулася на колишній рівень. Ми хочемо тримати економіку відкритою настільки, наскільки це можливо, ми хочемо, щоб бізнес розвивався". Введення національного карантину є "останньою мірою, яку будь-хто бажає".

Нагадаємо: Великобританія 14 в світі за кількістю діагностованих випадків COVID-19. Зараз в країні 386 тисяч заражень коронавірусів. 41 732 пацієнтів померл