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Джонсон: Великобритания столкнулась со второй волной COVID-19

Суббота, 19 сентября 2020, 03:04
Джонсон: Великобритания столкнулась со второй волной COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Пряма мова: "Сейчас мы сталкиваемся со второй волной… Я боюсь, что это абсолютно неизбежно - мы столкнемся с этим в нашей стране".

Детали: Джонсон добавил, что новая волна заражений COVID-19 уже началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".

Прямая речь: "Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался". Введение национального карантина является "последней мерой, которой кто-либо желает".

Напомним: Великобритания 14 в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Сейчас в стране 386 тысяч заражений, 41 732 пациентов умерли.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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