Померла відома суддя Верховного суду США Рут Гінзбург
Субота, 19 вересня 2020, 07:36
18 вересня померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург. Їй було 87 років.
Джерело: CNN
Деталі: Зазначається, що Гінзбург померла через ускладнення, які викликані метастатичним раком підшлункової залози.
Гінзбург була призначена на посаду в 1993 році президентом Біллом Клінтоном.ЗМІ зауважують, що вона належала до ліберального крила Верховного суду і була другою жінкою-суддею Верховного суду США.
Як повідомляє NPR, перед смертю Гінзбург сказала онуці, що хоче, щоб її заміна була призначена вже наступним президентом.
Пряма мова: "Моє найбільш гаряче бажання полягає в тому, щоб мене не замінили до тих пір, поки не буде призначений новий президент".