Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Померла відома суддя Верховного суду США Рут Гінзбург

Субота, 19 вересня 2020, 07:36

18 вересня померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург. Їй було 87 років.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що Гінзбург померла через ускладнення, які викликані метастатичним раком підшлункової залози.

Гінзбург була призначена на посаду в 1993 році президентом Біллом Клінтоном.ЗМІ зауважують, що вона належала до ліберального крила Верховного суду і була другою жінкою-суддею Верховного суду США.

Як повідомляє NPR, перед смертю Гінзбург сказала онуці, що хоче, щоб її заміна була призначена вже наступним президентом.

Пряма мова: "Моє найбільш гаряче бажання полягає в тому, щоб мене не замінили до тих пір, поки не буде призначений новий президент".

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: в Україні за добу 3240 нових хворих та майже півсотні смертей

Одна з країн ЄС заблокувала європейські санкції проти Білорусі

У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

Новини 18 вересня: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні

оновленоПоліція затримала підозрюваного в нападі на Балуха

Російські найманці готують провокації в районі Шумів, Україна звернулася до ОБСЄ – ЗМІ

Усі новини...
США
Трамп готовий помилувати Ассанжа, якщо той знайде причетних до атаки на Демократичну партію
Деркач через суд вимагає від МЗС заявити ноту протесту Сполученим Штатам
Посольства ЄС і США: від прозорості обрання керівника САП залежить подальша підтримка України
Останні новини
08:54
Коронавірус: в Україні за добу 3240 нових хворих та майже півсотні смертей
08:49
У МОЗ пояснили, як змінили стандарт надання допомоги хворим при коронавірусі
08:24
Одна з країн ЄС заблокувала європейські санкції проти Білорусі
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні
07:36
Померла відома суддя Верховного суду США Рут Гінзбург
07:00
Російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню
04:29
У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії
03:04
Джонсон: Великобританія зіткнулася з другою хвилею COVID-19
02:11
У Харкові чоловік підірвав себе в своєму автомобілі
01:05
COVID-19 в Чернівецькій області: в "червоній" зоні залишаються два райони
Усі новини...