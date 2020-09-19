Померла відома суддя Верховного суду США Рут Гінзбург

18 вересня померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург. Їй було 87 років.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що Гінзбург померла через ускладнення, які викликані метастатичним раком підшлункової залози.

Гінзбург була призначена на посаду в 1993 році президентом Біллом Клінтоном.ЗМІ зауважують, що вона належала до ліберального крила Верховного суду і була другою жінкою-суддею Верховного суду США.

Як повідомляє NPR, перед смертю Гінзбург сказала онуці, що хоче, щоб її заміна була призначена вже наступним президентом.

Пряма мова: "Моє найбільш гаряче бажання полягає в тому, щоб мене не замінили до тих пір, поки не буде призначений новий президент".