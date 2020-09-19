Померла відома суддя Верховного суду США Рут Гінзбург

18 вересня померла суддя Верховного суду США Рут Гінзбург. Їй було 87 років.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що Гінзбург померла через ускладнення, які викликані метастатичним раком підшлункової залози.

Гінзбург була призначена на посаду в 1993 році президентом Біллом Клінтоном. ЗМІ зауважують, що вона належала до ліберального крила Верховного суду і була другою жінкою-суддею Верховного суду США.

На цій посаді вона боротися з дискримінацією за статевою ознакою і відстоювала права жінок.

Зокрема, вона домагалася рівності для чоловіків і жінок в оплаті праці та в доступі до освіти, а також захищала права жінок на аборти. Про неї зняті кілька фільмів.

Після смерті Гінзбург люди перерахували понад 6,2 млн доларів на рахунки організації ActBlue, яка допомагає ліберальним силам в США.

Як повідомляє NPR, перед смертю Гінзбург сказала онуці, що хоче, щоб її заміна була призначена вже наступним президентом.

Пряма мова: "Моє найбільш гаряче бажання полягає в тому, щоб мене не замінили до тих пір, поки не буде призначений новий президент".

Деталі: AP повідомляє, що її смерть за два місяці до президентських виборів в США, ймовірно, викличе запеклі суперечки в питанні допустимості висунення кандидатури на посаду судді президентом Дональдом Трампом.

Трамп вже відреагував на смерть Гінзбург висловивши співчуття і назвавши її "дивовижною жінкою". Однак він не став повідомляти про плани висунення кандидатури на місце Гінзбург у Верховному суді.

Конкурент Трампа на виборах Джо Байден заявив, що саме переможець президентських виборів повинен вибрати заміну Гинзбургу.