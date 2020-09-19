Умерла известная судья Верховного суда США Рут Гинзбург

18 сентября умерла судья Верховного суда США Рут Гинзбург. Ей было 87 лет.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что Гинзбург умерла из-за осложнений, вызванных метастатическим раком поджелудочной железы.

Гинзбург была назначена на должность в 1993 году президентом Биллом Клинтоном. СМИ отмечают, что она принадлежала к либеральному крылу Верховного суда и была второй женщиной-судьей Верховного суда США.

В этой должности она боролась с дискриминацией по половому признаку и отстаивала права женщин.

В частности, она добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты. О ней сняты несколько фильмов.

После смерти Гинзбург люди перечислили более 6,2 млн долларов на счета организации ActBlue, которая помогает либеральным силам в США.

Как сообщает NPR, перед смертью Гинзбург сказала внучке, что хочет, чтобы ее замена была назначена уже следующим президентом.

Прямая речь: "Мое наиболее горячее желание состоит в том, чтобы меня не заменили до тех пор, пока не будет назначен новый президент".

Детали: AP сообщает, что ее смерть за два месяца до президентских выборов в США, вероятно, вызовет ожесточенные споры в вопросе допустимости выдвижения кандидатуры на должность судьи президентом Дональдом Трампом.

Трамп уже отреагировал на смерть Гинзбург выразив соболезнования и назвав ее"удивительной женщиной". Однако он не стал сообщать о планах выдвижения кандидатуры на место Гинзбург в Верховном суде.

Конкурент Трампа на выборах Джо Байден заявил, что уже победитель ноябрьских выборов должен выбрать замену Гинзбургу.