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Умерла известная судья Верховного суда США Рут Гинзбург

Суббота, 19 сентября 2020, 07:36

18 сентября умерла судья Верховного суда США Рут Гинзбург. Ей было 87 лет.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что Гинзбург умерла из-за осложнений, вызванных метастатическим раком поджелудочной железы.

Гинзбург была назначена на должность в 1993 году президентом Биллом Клинтоном. СМИ отмечают, что она принадлежала к либеральному крылу Верховного суда и была второй женщиной-судьей Верховного суда США.

Как сообщает NPR, перед смертью Гинзбург сказала внучке, что хочет, чтобы ее замена была назначена уже следующим президентом.

Прямая речь: "Мое наиболее горячее желание состоит в том, чтобы меня не заменили до тех пор, пока не будет назначен новый президент".

Темы: США


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