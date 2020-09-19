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Одна з країн ЄС заблокувала європейські санкції проти Білорусі

Субота, 19 вересня 2020, 08:24
Одна з країн ЄС заблокувала європейські санкції проти Білорусі

На зустрічі послів країн-учасниць Євросоюзу представник Кіпру наклав вето на проєкт санкцій проти Мінська

Джерело: DW з посиланням на європейського дипломата, який побажав залишитися неназваним

Пряма мова дипломата: "Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і утискуючих дій".

Деталі: Представник Нікосії наклав вето на проєкт штрафних заходів у п'ятницю, 18 вересня, на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС у Брюсселі.

Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря.

Того ж дня стало відомо, що держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари.

Санкції повинні бути серед варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці і суверенітету" Кіпру, заявив Бон після переговорів з главою кіпрського МЗС Нікосом Христодулідісом.

Нагадаємо: Президент Польщі Анджей Дуда заявив президенту Литви Гітанасу Наудеде, що розглядає можливість введення національних санкцій проти Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїБілорусьЄСКіпр
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