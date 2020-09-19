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Одна из стран ЕС заблокировала европейские санкции против Беларуси

Суббота, 19 сентября 2020, 08:24

На встрече послов стран-участниц Евросоюза представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Минска

Источник: DW со ссылкой на европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным

Прямая речь дипломата: "Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий".

Детали: Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой кипрского МИДа Никосом Христодулидисом.

Напомним: Президент Польши Анджей Дуда заявил президенту Литвы Гитанасу Наудеде, что рассматривает возможность введения национальных санкций против Беларуси.

Темы: санкцииБеларусьЕСКипр


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