У МОЗ пояснили, як змінили стандарт надання допомоги хворим при коронавірусі

Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарт надання допомоги при Covid-19, який обов'язковий для виконання всіма медпрацівниками, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Джерело: повідомлення МОЗ, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Новий стандарт надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі, розроблений із урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тобто, це ті заходи і алгоритми, які покликані поліпшити ситуацію".

Деталі: Нову редакцію протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" очільник МОЗ підписав 17 вересня. У відомстві зазначили, що до особливостями нового стандарту є наступні пункти:

- Основним методом тестування є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Як попереднє скринінгове обстеження дозволено використовувати тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Даний тест показує результат вже за 30 хвилин і не вимагає передачі зразка до високотехнологічної вірусологічної лабораторії, тобто вводиться швидке тестування на визначення антигенів Covid-19.

- Додатковий метод діагностики - тестування ІФА (імуноферментний аналіз) робиться тим, у кого ПЛР негативний, але є клінічні симптоми, а також використовується для скринінгового тестування медиків, педагогів, силовиків.

У МОЗ виділили категорії людей, яким ПЛР потрібно робити у обов'язковому порядку. А саме:

- пацієнтам, які мають клінічні симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції та яким не робили скринінговий тест на антиген або такий тест був позитивний;

- пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

- контактним особам, у разі появи симптомів, які не виключають коронавірусної хвороби.

Крім того, стандартом оновлені критерії для госпіталізації хворого з коронавірусом до стаціонарного відділення і завершення амбулаторно-поліклінічного лікування.

Відтепер до категорії тих, хто одужав, будуть відносити людей, у яких відсутні клінічні прояви гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, вважаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

Також МОЗ було визначено особливості завершення самоізоляції осіб, які були в контакті з хворим. Контактні особи підлягають самоізоляції на 14 днів від останнього контакту з підтвердженим або ймовірним випадком і завершують самоізоляцію без додаткових лабораторних досліджень. Також контактні особи можуть припинити самоізоляцію при отриманні негативного результату тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, відібраного не раніше 8 дня останнього контакту з пацієнтом, хворим на COVID-19.