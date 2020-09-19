В Минздраве объяснили, как изменили стандарт оказания помощи больным при коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарт оказания помощи при Covid-19, который обязателен для выполнения всеми медработниками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом.

Источник: сообщение Минздрава, Интерфакс-Украина https://ua.interfax.com.ua/

Дословно: "Новый стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни, разработанный с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть, это те меры и алгоритмы, которые призваны улучшить ситуацию".

Детали: Новую редакцию протокола "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" глава Минздрава подписал 17 сентября. В ведомстве отметили, что к новым стандартам относятся следующие пункты:

- Основным методом тестирования является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Как предварительное скрининговое обследование разрешено использовать тест на определение антигена SARS-CoV-2. Данный тест показывает результат уже через 30 минут и не требует передачи образца к высокотехнологичной вирусологической лаборатории, то есть вводится быстрое тестирование на определение антигенов Covid-19.

- Дополнительный метод диагностики - тестирование ИФА (иммуноферментный анализ) делается тем, у кого ПЦР отрицательный, но есть клинические симптомы, а также используется для скринингового тестирования медиков, педагогов, силовиков.

В Минздраве выделили категории людей, которым ПЦР нужно делать в обязательном порядке. А именно:

- пациентам, которые имеют клинические симптомы острой респираторной вирусной инфекции и которым не делали скрининговый тест на антиген или такой тест был положительный;

- пациентам с внегоспитальной пневмонией;

- контактным лицам, в случае появления симптомов, которые не исключают коронавирусной болезни.

Кроме того, стандартом обновлены критерии для госпитализации больного с коронавирусом в стационарное отделение и завершения амбулаторно-поликлинического лечения.

Отныне к категории тех, кто выздоровел, будут относить людей, у которых отсутствуют клинические проявления острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Также Минздравом были определены особенности завершения самоизоляции лиц, которые были в контакте с больным. Контактные лица подлежат самоизоляции на 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или вероятным случаем и завершают самоизоляцию без дополнительных лабораторных исследований. Также контактные лица могут прекратить самоизоляцию при получении отрицательного результата тестирования на SARS-CoV-2 методом ПЦР, отобранного не ранее 8 дня последнего контакта с пациентом, больным COVID-19.