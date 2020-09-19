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Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спекотна погода

Субота, 19 вересня 2020, 09:37
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спекотна погода

Найближчими днями в Україні буде прохолодно й без опадів, однак вже 24-25 вересня очікується підвищення денної температури до +23+29°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3 до 8° тепла, у більшості західних, північних, центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах подекуди і в повітрі заморозки 0-3°, на півдні країни 6-11° тепла, вдень 16-21°.

У столичному регіоні 19 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 18-20°; по області вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 16-21°.

20-21 вересня – малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 17-22° тепла, 21 вересня на Прикарпатті до 25°; на Закарпатті та півдні країни вночі 6-11°, вдень 20-25°.

22-23 вересня в Україні також без опадів, температура вночі 6-12° (22 вересня у східних областях 3-9° тепла), на узбережжі морів 10-15°; вдень 21-27°.

22-23 вересня у Києві також без опадів, температура вночі 7-12°, вдень 21-26°.

Згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, 24-25 вересня в Україні очікується тепла без опадів погода, лише вдень 25 вересня в західних областях можливі короткочасні дощі; температура вночі 9-15°, вдень 23-29°.

Теми: погода
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