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Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жаркая погода

Суббота, 19 сентября 2020, 09:37

В ближайшие дни в Украине будет прохладно и без осадков, однако уже 24-25 сентября ожидается повышение дневной температуры до +23+29°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 19 сентября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3 до 8° тепла, в большинстве западных, северных, центральных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°, на юге страны 6-11° тепла, днем 16-21°.

В столичном регионе 19 сентября переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 18-20°; по области ночью 3-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 16-21°.

20-21 сентября – малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 17-22° тепла, 21 сентября на Прикарпатье до 25°; на Закарпатье и юге страны ночью 6-11°, днем 20-25°.

22-23 сентября в Украине также без осадков, температура ночью 6-12° (22 сентября в восточных областях 3-9° тепла, на побережье морей 10-15°; днем 21-27°.

22-23 сентября в Киеве также без осадков, температура ночью 7-12°, днем 21-26°.

Согласно ориентировочному прогнозу Гидрометцентра, 24-25 сентября в Украине ожидается теплая без осадков погода, лишь днем 25 сентября в западных областях возможны кратковременные дожди; температура ночью 9-15°, днем 23-29° тепла.

Темы: погода


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