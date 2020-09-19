Через негоду у Греції порушено рух потягів, двоє людей загинули

Двоє людей загинули, а третя вважається зниклою безвісти в центральній Греції через сильні дощі, що затопили регіон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Жертвами негоди стали жінка, знайдена мертвою в своєму будинку в місті Фарсала в регіоні Фессалія, і 63-річний фермер, знесений потоком води в місті Кардіца.

Також вважається зниклою безвісти жінка, яка їхала в своїй машині.

Крім того, річками, що вийшли з берегів, пошкоджено низку будівель.

Зливи, що випали вночі, також перервали залізничне сполучення між північною і південною Грецією, повідомив оператор залізничного сполучення Trainose.

Напередодні рідкісний для цих країв ураганний шторм накрив острови в західній Греції, принісши з собою зливи і перебої з електрикою.

Шторм приніс численні руйнування на острови, однак обійшлося без постраждалих.