Через негоду у Греції порушено рух потягів, двоє людей загинули
Двоє людей загинули, а третя вважається зниклою безвісти в центральній Греції через сильні дощі, що затопили регіон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Жертвами негоди стали жінка, знайдена мертвою в своєму будинку в місті Фарсала в регіоні Фессалія, і 63-річний фермер, знесений потоком води в місті Кардіца.
Також вважається зниклою безвісти жінка, яка їхала в своїй машині.
Крім того, річками, що вийшли з берегів, пошкоджено низку будівель.
Зливи, що випали вночі, також перервали залізничне сполучення між північною і південною Грецією, повідомив оператор залізничного сполучення Trainose.
Напередодні рідкісний для цих країв ураганний шторм накрив острови в західній Греції, принісши з собою зливи і перебої з електрикою.
Шторм приніс численні руйнування на острови, однак обійшлося без постраждалих.