Из-за непогоды в Греции нарушено движение поездов, два человека погибли
Двое людей погибли, одна женщина считается пропавшей без вести в центральной Греции из-за сильных дождей, затопивших регион.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Жертвами непогоды стали женщина, найденная мертвой в своем доме в городе Фарсала в регионе Фессалия, и 63-летний фермер, снесенный потоком воды в городе Кардица.
Также считается пропавшей без вести женщина, которая ехала в своей машине.
Кроме того, вышедшими из берегов реками поврежден ряд зданий.
Ливни, выпавшие ночью, также прервали железнодорожное сообщение между северной и южной Грецией, сообщил оператор железнодорожного сообщения Trainose.
Накануне редкий для этих краев ураганный шторм накрыл острова в западной Греции, принеся с собой ливни и перебои с электричеством.
Шторм принес многочисленные разрушения на острова, однако обошлось без пострадавших.