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Из-за непогоды в Греции нарушено движение поездов, два человека погибли

Суббота, 19 сентября 2020, 12:32

Двое людей погибли, одна женщина считается пропавшей без вести в центральной Греции из-за сильных дождей, затопивших регион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Жертвами непогоды стали женщина, найденная мертвой в своем доме в городе Фарсала в регионе Фессалия, и 63-летний фермер, снесенный потоком воды в городе Кардица.

Также считается пропавшей без вести женщина, которая ехала в своей машине.

Кроме того, вышедшими из берегов реками поврежден ряд зданий.

 

Ливни, выпавшие ночью, также прервали железнодорожное сообщение между северной и южной Грецией, сообщил оператор железнодорожного сообщения Trainose.

Накануне редкий для этих краев ураганный шторм накрыл острова в западной Греции, принеся с собой ливни и перебои с электричеством.

Шторм принес многочисленные разрушения на острова, однако обошлось без пострадавших.

Темы: Грецияпогода


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