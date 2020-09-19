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Глава ФБР може втратити посаду через доповідь про вплив РФ на вибори в США

Субота, 19 вересня 2020, 12:42
Глава ФБР може втратити посаду через доповідь про вплив РФ на вибори в США
Крістофер Рей

Директор ФБР Крістофер Рей констатував, що Кремль не припиняє спроби вплинути на американський виборчий процес, а метою РФ є очорнення Джо Байдена – кандидата в президенти США від демократів. Після цієї заяви Дональд Трамп не виключив, що Рей буде відправлений у відставку.

Джерело: The Washington Post, DW

Деталі: Під час виступу в Палаті Представників Конгресу США Крістофер Рей зазначив, що Росія вважає Байдена частиною політичного істеблішменту, ворожого інтересам Москви.

За словами глави ФБР, що на відміну від 2016 року, коли РФ організовувала хакерські атаки на сервери Демократичної партії США, в 2020 році вона обмежується кампаніями з дезінформації. Рей повідомив, що росіяни використовують для цього соцмережі, державні ЗМІ та інші способи поширення пропаганди. За його словами, ФБР нещодавно поінформувало популярні соцмережі Facebook та Twitter про фальшиві акаунти, пов'язані з РФ.

Рей також підкреслив, що нещодавно ФБР і Агентство національної безпеки США виявили складне шкідливе програмне забезпечення російської військової розвідки.

Реакція Дональда Трампа: Президенту США не сподобалося, що Рей назвав Росію загрозою для майбутніх президентських виборів, але нічого не сказав про Китай. Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея, висловивши невдоволення його відповідями на слуханнях у Комітеті з внутрішньої безпеки. Китай повинен стояти "в самій верхній частині списку", висловив свою думку Трамп. На питання, чи збирається він тепер звільнити главу ФБР, він відповів, що в адміністрації США "розглядають багато різних варіантів".

Нагадаємо: Президентські вибори у США пройдуть 3 листопада.

Теми: СШАТрампБайденвибориРосія
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