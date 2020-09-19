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Глава ФБР может лишиться должности из-за доклада о влиянии РФ на выборы в США

Суббота, 19 сентября 2020, 12:42
Кристофер Рей

Директор ФБР Кристофер Рей констатировал, что Кремль не прекращает попытки повлиять на американский избирательный процесс, а целью РФ является очернение Джо Байдена – кандидата в президенты США от демократов. После этого заявления Дональд Трамп не исключил, что Рей будет отправлен в отставку.

Источник: The Washington Post, DW

Детали: Во время выступления в Палате представителей Конгресса США Кристофер Рей отметил, что Россия считает Байдена частью политического истеблишмента, враждебного интересам Москвы.

По словам главы ФБР, что в отличие от 2016 года, когда РФ организовывала хакерские атаки на серверы Демократической партии США, в 2020 году она ограничивается кампаниями по дезинформации. Рей сообщил, что россияне используют для этого соцсети, государственные СМИ и другие способы распространения пропаганды. По его словам, ФБР недавно проинформировало популярные соцсети Facebook и Twitter о фальшивых аккаунтах, связанных с РФ.

Рей также подчеркнул, что недавно ФБР и Агентство национальной безопасности США выявили сложное вредоносное программное обеспечение российской военной разведки.

Реакция Дональда Трампа: Президенту США не понравилось, что Рей назвал Россию угрозой для предстоящих президентских выборов, но ничего не сказал о Китае. Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований Кристофера Рея, выразив недовольство его ответами на слушаниях в комитете по внутренней безопасности. Китай должен стоять "в самой верхней части списка", высказал свое мнение Трамп. На вопрос, собирается ли он теперь уволить главу ФБР, он ответил, что в администрации США "рассматривают много различных вариантов".

Напомним: Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Темы: СШАТрампБайденвиборыРосcия


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