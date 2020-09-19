Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ оновило перелік країн червоної зони

Субота, 19 вересня 2020, 15:33
МОЗ оновило перелік країн червоної зони
Фото: Reuters

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної зони щодо епідеміологічної небезпеки по Covid-19 станом на 19 вересня.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Так, до "червоної" зони увійшли 48 країн.

Серед них, зокрема, Ізраїль, Молдова, Франція, Іспанія, Чехія, Чорногорія, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати.

До червоної зони МОЗ відносить країни, в яких за останні два тижні кількість підтверджених випадків коронавірусу в розрахунку на 100 тисяч населення вища, ніж аналогічний показник в Україні. Якщо цей показник нижчий за український, країну включають до "зеленої" зони.

 

Нагадаємо: 18 вересня у світі COVID-19 виявили у 314 тисяч людей. Померло в цей день 5455 пацієнтів. 

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: