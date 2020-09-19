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МОЗ оновило перелік країн червоної зони

Субота, 19 вересня 2020, 15:33
Фото: Reuters

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної зони щодо епідеміологічної небезпеки по Covid-19 станом на 19 вересня.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Так, до "червоної" зони увійшли 48 країн.

Серед них, зокрема, Ізраїль, Молдова, Франція, Іспанія, Чехія, Чорногорія, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати.

До червоної зони МОЗ відносить країни, в яких за останні два тижні кількість підтверджених випадків коронавірусу в розрахунку на 100 тисяч населення вища, ніж аналогічний показник в Україні. Якщо цей показник нижчий за український, країну включають до "зеленої" зони.

 

Нагадаємо: 18 вересня у світі COVID-19 виявили у 314 тисяч людей. Померло в цей день 5455 пацієнтів. 

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяМОЗ


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