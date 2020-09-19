МОЗ оновило перелік країн червоної зони

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної зони щодо епідеміологічної небезпеки по Covid-19 станом на 19 вересня.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Так, до "червоної" зони увійшли 48 країн.

Серед них, зокрема, Ізраїль, Молдова, Франція, Іспанія, Чехія, Чорногорія, Мальдіви, Об'єднані Арабські Емірати.

До червоної зони МОЗ відносить країни, в яких за останні два тижні кількість підтверджених випадків коронавірусу в розрахунку на 100 тисяч населення вища, ніж аналогічний показник в Україні. Якщо цей показник нижчий за український, країну включають до "зеленої" зони.

Нагадаємо: 18 вересня у світі COVID-19 виявили у 314 тисяч людей. Померло в цей день 5455 пацієнтів.