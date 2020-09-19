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Минздрав обновил перечень стран красной зоны

Суббота, 19 сентября 2020, 15:33
Минздрав обновил перечень стран красной зоны
Фото: Reuters

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной зоны по эпидемиологической опасности Covid-19 по состоянию на 19 сентября.

Источник: сообщение Минздрава

Детали: Так, в "красную" зону вошли 48 стран.

Среди них, в частности, Израиль, Молдова, Франция, Испания, Чехия, Черногория, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты.

К красной зоне Минздрав относит страны, в которых за последние две недели количество подтвержденных случаев коронавируса в расчете на 100 тысяч населения выше, чем аналогичный показатель в Украине. Если этот показатель ниже украинского, страну включают в "зеленую" зону.

 

Напомним: 18 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 314 тысяч человек. Умерло в этот день 5455 пациентов. 

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияМинздрав
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