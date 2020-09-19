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Втручання у справи Білорусі: Мінськ проти участі Тихановської у зустрічі Ради ЄС

Субота, 19 вересня 2020, 15:57
Втручання у справи Білорусі: Мінськ проти участі Тихановської у зустрічі Ради ЄС

В МЗС Білорусі виступили проти можливої участі колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської в заходах в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БелТА.

"Це, звичайно, могло б бути смішно і курйозно, якби не було так сумно. По суті ж абсолютно очевидно, що такі дії, якщо вони будуть, є нахабним і неприкритим втручанням у внутрішні справи нашої країни і повною неповагою до її громадян", - заявив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

"Звичайно, наша принципова і зрозуміла позиція по даній темі вже доведена до представника ЄС в Мінську, а також до відповідних осіб в Брюсселі", - додав він.

Раніше стало відомо, що Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Згідно з проєктом порядку денного, під час засідання Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне ситуацію в Білорусі після президентських виборів.

Як повідомлялося, Кіпр на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) у Брюсселі 18 вересня наклав вето на проєкт європейських санкцій проти представників білоруського режиму.

Теми: БілорусьТихановськаЄС
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