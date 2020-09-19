Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вмешательство в дела Беларуси: Минск против участия Тихановской во встрече Совета ЕС

Суббота, 19 сентября 2020, 15:57
Вмешательство в дела Беларуси: Минск против участия Тихановской во встрече Совета ЕС

В МИД Беларуси выступили против возможного участия бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в мероприятиях в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так грустно. По сути же совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам", - заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - добавил он.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская 21 сентября выступит на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

В соответствии с проектом повестки дня, во время заседания Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел рассмотрит ситуацию в Беларуси после президентских выборов.

Как сообщалось, Кипр на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе 18 сентября наложил вето на проект европейских санкций против представителей белорусского режима.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьТихановскаяЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
22:26
Хмельнитчину атакуют "шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
Все новости...
Реклама: