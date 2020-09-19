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Вмешательство в дела Беларуси: Минск против участия Тихановской во встрече Совета ЕС

Суббота, 19 сентября 2020, 15:57

В МИД Беларуси выступили против возможного участия бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в мероприятиях в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так грустно. По сути же совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам", - заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Конечно, наша принципиальная и понятная позиция по данной теме уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе", - добавил он.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская 21 сентября выступит на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

В соответствии с проектом повестки дня, во время заседания Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел рассмотрит ситуацию в Беларуси после президентских выборов.

Как сообщалось, Кипр на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе 18 сентября наложил вето на проект европейских санкций против представителей белорусского режима.

Темы: БеларусьТихановскаяЕС


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