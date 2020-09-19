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Нардепи від "Голосу" Устінова і Рущишин балотуватимуться в мери

Субота, 19 вересня 2020, 17:10
Нардепи від Голосу Устінова і Рущишин балотуватимуться в мери
Facebook Устінової

Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова балотуватиметься в мери Вінниці.

Джерело: Устінова в Facebook

Дослівно: "Я йду в мери Вінниці! Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!".

Деталі: Устінова додала, що вона вінничанка і в цьому місті живе її мама.

Разом з тим, партія "Голос" повідомила, що інший нардеп від її фракції, Ярослав Рущишин, балотується в мери Львова.

Довідка: Олександра Устінова була обрана до Верховної Ради на позачергових виборах 2019 року від партії "Голос" під номером 5 у партійному списку.

З початку скликання є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Секретар лічильної комісії Верховної Ради. З 2014 року була членом правління ГО "Центр протидії корупції".

Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради за виборчим округом № 117 у Львівській області. Секретар комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді IX скликання.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Українська правда
Теми: ВінницяГолос
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