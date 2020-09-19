Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова балотуватиметься в мери Вінниці.

Джерело: Устінова в Facebook

Дослівно: "Я йду в мери Вінниці! Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!".

Деталі: Устінова додала, що вона вінничанка і в цьому місті живе її мама.

Разом з тим, партія "Голос" повідомила, що інший нардеп від її фракції, Ярослав Рущишин, балотується в мери Львова.

«Голос» + ваша підтримка = перемога на виборах!



У Львові пройшла «благодійна ватра» за участі лідера обласного «Голосу» Ярослав Рущишин. Наш Ярослав йде у мери Львова і саме громада міста зібрала гроші на заставу кандидату від «Голосу». Дякуємо за підтримку та довіру, друзі! pic.twitter.com/Dmx8Dnr8m7 — Голос (@GolosZmin) September 19, 2020

Довідка: Олександра Устінова була обрана до Верховної Ради на позачергових виборах 2019 року від партії "Голос" під номером 5 у партійному списку.

З початку скликання є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Секретар лічильної комісії Верховної Ради. З 2014 року була членом правління ГО "Центр протидії корупції".

Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради за виборчим округом № 117 у Львівській області. Секретар комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді IX скликання.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.