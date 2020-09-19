Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова балотуватиметься в мери Вінниці.

Джерело: Устінова в Facebook

Дослівно: "Я йду в мери Вінниці! Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!".

Деталі: Устінова додала, що вона вінничанка і в цьому місті живе її мама.

Довідка: Олександра Устінова була обрана до Верховної Ради на позачергових виборах 2019 року від партії "Голос" під номером 5 у партійному списку.

З початку скликання є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Секретар лічильної комісії Верховної Ради.

З 2014 року була членом правління ГО "Центр протидії корупції".