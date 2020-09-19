Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нардеп Устінова балотуватиметься в мери Вінниці

Субота, 19 вересня 2020, 17:10
Facebook Устінової

Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова балотуватиметься в мери Вінниці.

Джерело: Устінова в Facebook

Дослівно: "Я йду в мери Вінниці! Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!".

Деталі: Устінова додала, що вона вінничанка і в цьому місті живе її мама.

Довідка: Олександра Устінова була обрана до Верховної Ради на позачергових виборах 2019 року від партії "Голос" під номером 5 у партійному списку.

З початку скликання є членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Секретар лічильної комісії Верховної Ради.

З 2014 року була членом правління ГО "Центр протидії корупції".

Українська правда
Теми: ВінницяГолос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяМОЗ оновило перелік країн червоної зони

мапаВодна криза в Криму: окупанти урізають подачу води південному узбережжю

Підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави

Фокін висловився про "загальну амністію" заради миру на Донбасі

У Зеленського назвали умови проведення виборів в ОРДЛО

інфографікаКоронавірус: в Україні за добу 3240 нових хворих та майже півсотні смертей

Усі новини...
Вінниця
Дитсадки у Вінниці мають запрацювати до 25 серпня
Збували запчастини до військової техніки: у Житомирі й Вінниці пройшли затримання
У центрі серцево-судинної патології у Вінниці виявили коронавірус
Останні новини
17:22
"Варварство!": прем’єр Польщі обурений через відібрану у білоруських опозиціонерів дитину
17:10
Нардеп Устінова балотуватиметься в мери Вінниці
16:40
За 8 місяців "Укроборонпром" заробив на оренді і продажах майна більше 20 мільйонів
16:24
Балух: Події в Білорусі – початковий рівень, як Революція на граніті
15:57
Втручання у справи Білорусі: Мінськ проти участі Тихановської у зустрічі Ради ЄС
15:43
Єрмак закликав Мінфін і ДУСю скоротити видатки на Офіс Зеленського
15:33
таблицяМОЗ оновило перелік країн червоної зони
14:54
У Німеччині скасовують карнавальні заходи через пандемію
14:48
Шмигаль слідом за Марченком назвав бюджет-2021 бюджетом можливостей
14:35
мапаВодна криза в Криму: окупанти урізають подачу води південному узбережжю
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!