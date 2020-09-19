Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы.

Источник: Устинова в Facebook

Дословно: "Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!".

Детали: Устинова добавила, что она винничанка, и в этом городе живет ее мама.

Вместе с тем, партия "Голос" сообщила, что другой нардеп от ее фракции, Ярослав Рущишин, баллотируется в мэры Львова.

«Голос» + ваша підтримка = перемога на виборах!



У Львові пройшла «благодійна ватра» за участі лідера обласного «Голосу» Ярослав Рущишин. Наш Ярослав йде у мери Львова і саме громада міста зібрала гроші на заставу кандидату від «Голосу». Дякуємо за підтримку та довіру, друзі! pic.twitter.com/Dmx8Dnr8m7 — Голос (@GolosZmin) September 19, 2020

Справка: Александра Устинова была избрана в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года от партии "Голос" под номером 5 в партийном списке.

С начала созыва является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады. С 2014 года была членом правления ОО "Центр противодействия коррупции".

Ярослав Рущишин был избран в Верховную Раду по избирательному округу №117 во Львовской области. Секретарь комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Украины IX созыва.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.