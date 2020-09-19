Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы.

Источник: Устинова в Facebook

Дословно: "Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!".

Детали: Устинова добавила, что она винничанка, и в этом городе живет ее мама.

Справка: Александра Устинова была избрана в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года от партии "Голос" под номером 5 в партийном списке.

С начала созыва является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады.

С 2014 года была членом правления ОО "Центр противодействия коррупции".

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.