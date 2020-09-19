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Нардепы от "Голоса" Устинова и Рущишин баллотируются в мэры

Суббота, 19 сентября 2020, 17:10
Нардепы от Голоса Устинова и Рущишин баллотируются в мэры
Facebook Устиновой

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы.

Источник: Устинова в Facebook

Дословно: "Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!".

Детали: Устинова добавила, что она винничанка, и в этом городе живет ее мама.

Вместе с тем, партия "Голос" сообщила, что другой нардеп от ее фракции, Ярослав Рущишин, баллотируется в мэры Львова.

Справка: Александра Устинова была избрана в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года от партии "Голос" под номером 5 в партийном списке.

С начала созыва является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады. С 2014 года была членом правления ОО "Центр противодействия коррупции".

Ярослав Рущишин был избран в Верховную Раду по избирательному округу №117 во Львовской области. Секретарь комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Украины IX созыва.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Украинская правда

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Темы: ВинницаГолос
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