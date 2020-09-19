Нардепы от "Голоса" Устинова и Рущишин баллотируются в мэры
Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы.
Источник: Устинова в Facebook
Дословно: "Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!".
Детали: Устинова добавила, что она винничанка, и в этом городе живет ее мама.
Вместе с тем, партия "Голос" сообщила, что другой нардеп от ее фракции, Ярослав Рущишин, баллотируется в мэры Львова.
«Голос» + ваша підтримка = перемога на виборах!— Голос (@GolosZmin) September 19, 2020
У Львові пройшла «благодійна ватра» за участі лідера обласного «Голосу» Ярослав Рущишин. Наш Ярослав йде у мери Львова і саме громада міста зібрала гроші на заставу кандидату від «Голосу». Дякуємо за підтримку та довіру, друзі! pic.twitter.com/Dmx8Dnr8m7
Справка: Александра Устинова была избрана в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года от партии "Голос" под номером 5 в партийном списке.
С начала созыва является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады. С 2014 года была членом правления ОО "Центр противодействия коррупции".
Ярослав Рущишин был избран в Верховную Раду по избирательному округу №117 во Львовской области. Секретарь комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Украины IX созыва.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.