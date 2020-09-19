"Варварство!": прем’єр Польщі обурений через відібрану у білоруських опозиціонерів дитину

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький висловив обурення фактом відбирання білоруською владою дитини двох опозиціонерів і відсилання її до притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Я вражений і приголомшений повідомленнями про те, що білоруська влада знову використовує дітей в якості політичних заручників. Це варварство має припинитися!"- заявив Моравецький у суботу.

Глава польського уряду закликав білоруську владу повернути шестирічного Артема його батькам-Альоні Лазарчик і Сергію Мацкойту, білоруським демократичним активістам.

Про те, що син активістів "Європейської Білорусі" з 17 вересня перебуває в закладі опіки, повідомили телеканал Belsat і білоруська служба Радіо Свобода.

Альона Лазарчик розповіла Радіо Свобода, що 17 вересня її затримали для перевірки документів. Міліція відібрала у неї телефон і відвела до відділку, протримавши там до пізнього вечора. У зв'язку з тим, що вона не забрала дитину зі школи до 18.00, вчителі викликали соціальні служби, і шестирічний Артем був доставлений в держустанову в одному з мінських районів.

В п'ятницю до будинку Лазарчик прийшли представники соціальних служб, щоб перевірити умови, в яких живе сім'я.

До вечора п'ятниці батькам не дозволили ні побачити дитину, ні забрати її додому.