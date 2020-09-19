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"Варварство!": премьер Польши возмущен из-за отъема у белорусских оппозиционеров ребенка

Суббота, 19 сентября 2020, 17:22

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил возмущение фактом отъема белорусскими властями ребенка двух оппозиционеров и отсылки его в приют.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я поражен и ошеломлен сообщениями о том, что белорусские власти снова используют детей в качестве политических заложников. Это варварство должно прекратиться!"- заявил Моравецкий в субботу.

Глава польского правительства призвал белорусские власти вернуть шестилетнего Артема его родителям-Алене Лазарчик и Сергею Мацкойту, белорусским демократическим активистам.

О том, что сын активистов "Европейской Беларуси" с 17 сентября находится в учреждении опеки, сообщили телеканал Belsat и белорусская служба Радио Свобода.

Алена Лазарчик рассказала Радио Свобода, что 17 сентября ее задержали для проверки документов. Милиция отобрала у нее телефон и отвела в участок, продержав там до позднего вечера. В связи с тем, что она не забрала ребенка из школы в 18.00, учителя вызвали социальные службы, и шестилетний Артем был доставлен в госучреждение в одном из минских районов.

В пятницу в дом Лазарчик пришли представители социальных служб, чтобы проверить условия, в которых живет семья.

К вечеру пятницы родителям не разрешили ни увидеть ребенка, ни забрать его домой.

Темы: ПольшаБеларусь


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