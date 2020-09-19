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Силовики розігнали жіночий марш у Мінську, сотні затриманих

Субота, 19 вересня 2020, 17:47
Силовики розігнали жіночий марш у Мінську, сотні затриманих
tut.by

У Мінську відбувся традиційний жіночий марш, який закінчився масовими затриманнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

 
Радио Свобода

Марш розпочався у другій половині дня, сотні жінок пройшлися вулицями міста, скандуючи "віримо, можемо, переможемо!".

Спочатку акція відбувалася без інцидентів, але на парковці перед ТЦ "Європа" почалися затримання. Спочатку стали затримувати мотоциклістів - дівчину і хлопця. Підбігли журналісти. Учасниці маршу оточили людей у цивільному. З'явилися люди в балаклавах, мікроавтобуси.

Біля торгового центру "Айсберг" почалися затримання. Багато силовиків у балаклавах оточили групу учасниць маршу. Заблоковані силовиками жінки стояли, зчепивши руки, і голосно кричали. Повідомляється, що затримували всіх без винятку – жінок одна за одною висмикували з живого ланцюга і відводили в автозаки.

Кілька учасниць маршу знепритомніли, медики надали їм допомогу.

 
tut.by

Заповнені автозаки і мікроавтобуси наразі залишають місце розгону. Жінки кричать "Ганьба!". На місці ще залишаються журналісти.

 

Поки невідомо, скількох саме учасниць маршу затримали, Радіо Свобода повідомляє про сотні затриманих.

 

Протести незгодних з результатами виборів у Білорусі, за якими перемогу здобув Александр Лукашенко, тривають вже 42-й день.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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