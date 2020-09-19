Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики разогнали женский марш в Минске, сотни задержанных

Суббота, 19 сентября 2020, 17:47
Силовики разогнали женский марш в Минске, сотни задержанных
tut.by

В Минске состоялся традиционный женский марш, который закончился массовыми задержаниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

 
Радио Свобода

Марш начался во второй половине дня, сотни женщин прошлись по улицам города, скандируя "верим, можем, победим!".

Сначала акция проходила без инцидентов, но на парковке перед ТЦ "Европа" начались задержания. Сначала стали задерживать мотоциклистов - девушку и парня. Подбежали журналисты. Участницы марша окружили людей в штатском. Появились люди в балаклавах, микроавтобусы.

У торгового центра "Айсберг" начались задержания. Многие силовики в балаклавах окружили группу участниц марша. Заблокированные силовиками женщины стояли, сцепив руки, и громко кричали. Сообщается, что задерживали всех без исключения – женщин одна за другой выдергивали из живой цепи и уводили в автозаки.

Несколько участниц марша потеряли сознание, медики оказали им помощь.

 
tut.by

Заполненные автозаки и микроавтобусы пока покидают место разгона. Женщины кричат "Позор!". На месте еще остаются журналисты.

 

Пока неизвестно, скольких именно участниц марша задержали, Радио Свобода сообщает о сотнях задержанных.

 

Протесты несогласных с результатами выборов в Беларуси, по которым победу одержал Александр Лукашенко, продолжаются уже 42-й день.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Последние новости
22:26
Хмельнитчину атакуют "шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
Все новости...
Реклама: