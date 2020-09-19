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Трампу послали листа з отрутою – CNN

Субота, 19 вересня 2020, 23:31
Трампу послали листа з отрутою – CNN

Цього тижня американські правоохоронці перехопили адресований президентові США Дональду Трампу пакет, що містив високотоксичну отруту рицин.

Джерело: CNN із посиланням на двох співробітників правоохоронних органів

Деталі: За даними видання, для підтвердження присутності рицину було проведене два тести.

Вся пошта для Білого дому сортується і перевіряється на віддаленому об'єкті, перш ніж потрапити до Білого дому.

ФБР і Секретна служба розслідують справу.

Дослівно офіс ФБР у Вашингтоні: "ФБР і наші партнери з Секретної служби США і Служби поштової інспекції США розслідують підозрілого листа, отриманого на поштовому відділенні уряду США. В даний час відомої загрози суспільній безпеці немає".

Деталі: Рицин – це високотоксична речовина, яку добувають із рицини, вона використовувалася в терористичних актах. Її можна використовувати у вигляді порошку, гранул, туману або кислоти. При ковтанні викликає нудоту, блювоту і внутрішню кровотеча шлунку і кишечника, за якими слідує відмова печінки, селезінки і нирок і смерть в результаті колапсу системи кровообігу.

Українська правда

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Теми: ТрампСША
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