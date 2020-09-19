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Трампу послали письмо с ядом – CNN

Суббота, 19 сентября 2020, 23:31
Трампу послали письмо с ядом – CNN

На этой неделе правоохранители перехватили адресованный президенту США Дональду Трампу пакет, содержащий высокотоксичный яд рицин.

Источник: CNN со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов

Детали: По данным издания, для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста.

Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом.

ФБР и Секретная служба расследуют дело.

Дословно офис ФБР в Вашингтоне: "ФБР и наши партнеры из Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное на почтовом отделении правительства США. В настоящее время известной угрозы общественной безопасности нет".

Детали: Рицин – это высокотоксичное вещество, извлекаемое из клещевины, которое использовалось в террористических актах. Его можно использовать в виде порошка, гранул, тумана или кислоты. При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Украинская правда

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Темы: ТрампСША
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