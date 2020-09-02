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Юлія Тимошенко після 2 тижнів COVID: Кризовий стан вдалося пережити

Середа, 2 вересня 2020, 13:00
Fb Тимошенко

Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вийшла з критичного стану, пов’язаного з коронавірусної хворобою COVID-19, але ще продовжує лікуватися.

Джерело: допис Тимошенко у Facebook

Пряма мова: "Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя".

Деталі: Тимошенко подякувала лікарям і симпатикам за підтримку і висловила переконання, що "все буде добре".

Тим часом, соратник Тимошенко з "Батьківщини" Іван Крулько повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Теми: ТимошенкоCovid-2019коронавірусВерховна РадаБатьківщина


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