Російські найманці порушили "тишу" біля Мар’їнки

Російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню поблизу Мар’їнки, застосувавши підствольний гранатомет.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "На ділянці фронту поблизу Мар’їнки відмічено ворожу провокацію з підствольного гранатомету. Неприцільний постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: В ООС наголосили, що у районі населених пунктів Новолуганське, Болотенне, Зайцеве, Лобачеве, Новоайдар та поблизу Пісок, на різних ділянках місцевості триває ліквідація пожеж. Там зафіксовано загоряння сухої трави площею близько 90 гектарів.

До гасіння та локалізації вогню залучена необхідна кількість особового складу та техніка підрозділів Збройних Сил України і ДСНС.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.