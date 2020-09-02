Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Середа, 2 вересня 2020, 21:31
фото: Кучер

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.

Джерело: Кучер у Telegram

Пряма мова Кучера: "За оперативною інформацією наразі пожежею охоплено близько 500 Га лісу, є 3 основні осередки загоряння, один із яких локалізовано.

На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання. Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується".

Деталі: Глава ОДА зазначає, що разом із ДСНС та поліцією працює "шалена кількість волонтерів".

До ліквідації пожежі задіяно наземну техніку, авіацію та пожежний потяг.

Нагадаємо: 2 вересня у МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Українська правда
Теми: Харківська областьпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"

фото, відеоПожежа на Харківщині: площа зросла у 5 разів, Зеленський зібрав термінову нараду

Німецький уряд: Навального отруїли "Новічком"

опитування, відеоАваков, Баканов і Ситник: українці показали своє ставлення до головних силовиків

Лерос обізвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу"

відеоЗеленський про Лероса: Хабарник і зрадник країни

Усі новини...
Харківська область
Пожежа на Харківщині: площа зросла у 5 разів, Зеленський зібрав термінову нараду
COVID: За добу 2 тисячі хворих, у Харківській і Одеській областях – найбільше
Напад на автобус під Харковом: 16 підозрюваних арештували до виборів
Останні новини
21:31
фотоВогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА
21:17
Коронавірус спалахнув у психлікарні Харкова
20:58
Європейські країни, ЄК та НАТО відреагували на отруєння Навального "Новічком"
20:41
Новини економіки: гроші з COVID-фонду, дефіцит держбюджету, кредити
20:34
У Кремлі натякають, що Навального отруїли вже у Німеччині
20:25
Офіційний курс: гривня зміцнилась до євро, але ослабла до долара
20:13
оновленоЗ "Паркового", де знаходиться офіс "Слуги народу", евакуювали людей
19:59
Кабмін хоче контролювати лише 25% банківської системи
19:44
"Хотіли змусити замовкнути": Меркель про отруєння Навального
19:31
Кабмін підтримав відкриття авіасполучення із Сінгапуром та Ісландією
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!