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Вогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Середа, 2 вересня 2020, 21:31
Вогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА
фото: Кучер

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.

Джерело: Кучер у Telegram, глава МВС Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Кучера: "За оперативною інформацією наразі пожежею охоплено близько 500 Га лісу, є 3 основні осередки загоряння, один із яких локалізовано.

На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання. Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується".

Деталі: Глава ОДА зазначає, що разом із ДСНС та поліцією працює "шалена кількість волонтерів".

До ліквідації пожежі задіяно наземну техніку, авіацію та пожежний потяг.

Аваков запевняє, що загрози іншим населеним пунктам немає.

Нагадаємо: 2 вересня у МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Українська правда
Теми: Харківська областьпожежа
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