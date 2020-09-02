Вогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.

Джерело: Кучер у Telegram

Пряма мова Кучера: "За оперативною інформацією наразі пожежею охоплено близько 500 Га лісу, є 3 основні осередки загоряння, один із яких локалізовано.

На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання. Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується".

Деталі: Глава ОДА зазначає, що разом із ДСНС та поліцією працює "шалена кількість волонтерів".

До ліквідації пожежі задіяно наземну техніку, авіацію та пожежний потяг.

Нагадаємо: 2 вересня у МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.