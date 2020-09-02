Вогонь повністю знищив село на Харківщині – ОДА

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.

Джерело: Кучер у Telegram, глава МВС Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Кучера: "За оперативною інформацією наразі пожежею охоплено близько 500 Га лісу, є 3 основні осередки загоряння, один із яких локалізовано.

На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання. Наразі жертв немає, кількість постраждалих з’ясовується".

Деталі: Глава ОДА зазначає, що разом із ДСНС та поліцією працює "шалена кількість волонтерів".

До ліквідації пожежі задіяно наземну техніку, авіацію та пожежний потяг.

Аваков запевняє, що загрози іншим населеним пунктам немає.

Харківська область – площа лісової пожежі близько 100 га. Проводимо гасіння по периметру. Концентруємо сили ДСНС, направляємо спеціальну техніку. Створено спеціальний штаб координації на місці. Евакуйовані жителі с. Гороб’ївка й Гряниківка. Загрози іншим населеним пунктам немає pic.twitter.com/MO3qPNTgca — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 2, 2020

Нагадаємо: 2 вересня у МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.