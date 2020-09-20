Білоруське медіа опублікувало дані співробітників МВС Білорусі
Неділя, 20 вересня 2020, 03:08
Білоруський Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ Білорусі, які, на думку його авторів, причетні до розгону протестів.
Джерело: Nexta у Telegram, "Укрінформ"
Деталі: "Nexta" пояснює, що автори каналу отримали інформацію "завдяки кібер-партизанам".
У повідомленні є посилання на гугл-таблицю, яка містить персональні дані про співробітників МВС, однак правдивість цієї інформації не підтверджена.
Цим хочуть показати, що "ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою".
Передісторія:
- У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
- Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
- Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.