Білоруське медіа опублікувало дані співробітників МВС Білорусі

Білоруський Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ Білорусі, які, на думку його авторів, причетні до розгону протестів.

Джерело: Nexta у Telegram, "Укрінформ"

Деталі: "Nexta" пояснює, що автори каналу отримали інформацію "завдяки кібер-партизанам".

У повідомленні є посилання на гугл-таблицю, яка містить персональні дані про співробітників МВС, однак правдивість цієї інформації не підтверджена.

Цим хочуть показати, що "ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою".

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