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Білоруське медіа опублікувало дані співробітників МВС Білорусі

Неділя, 20 вересня 2020, 03:08

Білоруський Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників Міністерства внутрішніх справ Білорусі, які, на думку його авторів, причетні до розгону протестів.

Джерело: Nexta у Telegram, "Укрінформ"

Деталі: "Nexta" пояснює, що автори каналу отримали інформацію "завдяки кібер-партизанам".

У повідомленні є посилання на гугл-таблицю, яка містить персональні дані про співробітників МВС, однак правдивість цієї інформації не підтверджена.

Цим хочуть показати, що "ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою".

Передісторія:

  • У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
  • Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
  • Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Теми: Білорусь


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