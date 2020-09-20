Белорусское медиа опубликовало данные сотрудников МВД Беларуси
Воскресенье, 20 сентября 2020, 03:08
Белорусский Телеграмм-канал Nexta опубликовал данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, которые, по мнению его авторов, причастны к разгону протестов.
Источник: Nexta в Telegram, "Укринформ"
Детали: "Nexta" объясняет, что авторы канала получили информацию "благодаря кибер-партизанам".
В сообщении есть ссылка на гугл-таблицу, содержащую персональные данные о сотрудниках МВД, однако правдивость этой информации не подтверждена.
Этим хотят показать, что "никто не останется анонимным даже под Балаклавой".
Предыстория:
- В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
- После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.