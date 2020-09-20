Белорусское медиа опубликовало данные сотрудников МВД Беларуси

Белорусский Телеграмм-канал Nexta опубликовал данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, которые, по мнению его авторов, причастны к разгону протестов.

Источник: Nexta в Telegram, "Укринформ"

Детали: "Nexta" объясняет, что авторы канала получили информацию "благодаря кибер-партизанам".

В сообщении есть ссылка на гугл-таблицу, содержащую персональные данные о сотрудниках МВД, однако правдивость этой информации не подтверждена.

Этим хотят показать, что "никто не останется анонимным даже под Балаклавой".

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