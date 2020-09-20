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Белорусское медиа опубликовало данные сотрудников МВД Беларуси

Воскресенье, 20 сентября 2020, 03:08
Белорусское медиа опубликовало данные сотрудников МВД Беларуси

Белорусский Телеграмм-канал Nexta опубликовал данные тысячи сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, которые, по мнению его авторов, причастны к разгону протестов.

Источник: Nexta в Telegram, "Укринформ"

Детали: "Nexta" объясняет, что авторы канала получили информацию "благодаря кибер-партизанам".

В сообщении есть ссылка на гугл-таблицу, содержащую персональные данные о сотрудниках МВД, однако правдивость этой информации не подтверждена.

Этим хотят показать, что "никто не останется анонимным даже под Балаклавой".

Предыстория:

  • В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
  • После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
  • Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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