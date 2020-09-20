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Росія і ще 12 країн виступили в ООН проти "Обов'язку захищати"

Неділя, 20 вересня 2020, 04:24
Росія і ще 12 країн виступили в ООН проти Обов'язку захищати

Росія та ще 12 авторитарних країн проголосували проти подальшого розгляду на 75-й Генасамблеї Організації об’єднаних націй пункту про "Обов'язок захищати", що звузить можливість ООН обговорювати злочини проти людяності та порушення прав людини.

Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Facebook

Деталі: Зняття з розгляду пункту про "Обов'язок захищати" підтримали Росія, Білорусь, КНР, Іран, Киргизстан, Конго, Куба, М'янма, Нікарагуа, Єгипет, Еритрея, Південний Судан і Сирія, яка й була ініціатором вилучення цього пункту.

Кислиця уточнив, що Росія, Білорусь, Сирія, Іран, Конго, Куба, М'янма й Нікарагуа також голосували на 74-й сесії проти внесення в порядок денний 75-ї сесії п. "Ситуація на окупованих територіях України". 18 вересня цей пункт не наважилися поставити на голосування після "відвертої поразки" 4 вересня.

Ідея "Обов'язку захищати" націлена на попередження міжнародних злочинів, як то геноцид, військові злочини, злочини проти людства, етнічні чистки.

Пряма мова Кислиці: "Тринадцять – стільки країн виступили проти внесення у порядок денний 75-ої ГА ООН пункту про "Обов'язок захищати". Пункт, який вже був проголосований і рекомендований 74-ою сесією для розгляду на 75-ій. Пункт, який був цього тижня рекомендований і Генеральним комітетом ООН для внесення. Україна є серед ко-спонсорів збереження цього питання на порядку денному ГА.

Так які країни входять у коло цих затятих борців із правом ГА обговорювати питання, які мають пряме відношення до боротьби із масовими порушеннями прав людини і злочинами проти людяності? Які вперто і відчайдушно боряться із тим, щоб їхні дії, в т.ч. і збочене, свідоме переінакшене застосування цієї концепції, не були предметом дискусії в ГА ООН?

Білорусь, Іран, Киргизстан, ДР Конго, КНР, Куба, М'янма, Нікарагуа, Росія, Єгипет, Ерітрея, Південний Судан, Сирія…

На голосування пропозицію вилучити з проекту порядку денного цей пункт внесла Сирія. Одна із головних проксі Росії в ГА. Ця країна часто вживається російськими дипломатами, які роблять вигляд в ГА, що це власне не їх ініціатива, але вони готові підтримати. Матриця "настамнєт".

Інші подробиці: Кислиця уточнив, що "обов'язок захищати" або "обов'язок захистити" (responsibility to protect, R2P) – це концепція в міжнародному праві, підтримана ООН у 2005 році. Складається з декількох принципів, які засновуються на ідеї суверенітету не як привілею держави, а як, зокрема, обов'язку держави щодо свого населення.

Згідно із концепцією, на державі лежить первинний обов'язок щодо захисту населення на території держави. Якщо ж держава не в змозі захистити людей, чи то через відсутність можливості, чи то через брак або відсутність політичної волі - обов'язок захищати переходить до міжнародного співтовариства.

Обов'язок захищати є переосмисленням концепції гуманітарної інтервенції. Але на відміну від неї передбачається застосування військових акцій як обов'язок міжнародного співтовариства, а не як право держави чи групи держав.

Концепція "обов'язку захищати" націлена на попередження міжнародних злочинів: геноцид, військові злочини, злочини проти людства, етнічні чистки.

Разом з тим існують погляди, що R2P може застосовуватися і в інших ситуаціях. Може мати місце застосування сили однією державою проти іншої в т.ч. і для цілей, яких не мали на меті розробники концепції та країни, які ухвалили відповідну резолюцію ГА ООН:

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіяСиріяБілорусьсвіт
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