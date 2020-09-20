Россия и еще 12 стран выступили в ООН против "Обязанности защищать"

Россия и еще 12 авторитарных стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генассамблее Организации Объединенных Наций пункта об "Обязанности защищать", что сузит возможность ООН обсуждать преступления против человечности и нарушения прав человека.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Facebook

Детали: Снятие с рассмотрения пункта об "Обязанности защищать" поддержали Россия, Беларусь, КНР, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея, Южный Судан и Сирия, которая и была инициатором изъятия этого пункта.

Кислица уточнил, что Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Конго, Куба, Мьянма и Никарагуа также голосовали на 74-й сессии против внесения в повестку дня 75-й сессии п. "Ситуация на оккупированных территориях Украины". 18 сентября этот пункт не решились поставить на голосование после "откровенного поражения" 4 сентября.

Идея "Обязанности защищать" нацелена на предупреждение международных преступлений, как то геноцид, военные преступления, преступления против человечества, этнические чистки.

Прямая речь Кислицы: "Тринадцать – столько стран выступили против внесения в повестку дня 75-й ГА ООН пункта об "Обязанности защищать". Пункт, который уже был проголосован и рекомендован 74-й сессией для рассмотрения на 75-й. Пункт, который был на этой неделе рекомендован и Генеральным комитетом ООН для внесения. Украина среди ко-спонсоров сохранения этого вопроса в повестке дня ГА.

Так какие страны входят в круг этих ярых борцов с правом ГА обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к борьбе с массовыми нарушениями прав человека и преступлениями против человечности? Упорно и отчаянно борются с тем, чтобы их действия, в т.ч. и извращенное, сознательно перекрученное применение этой концепции не были предметом дискуссии в ГА ООН?

Беларусь, Иран, Кыргызстан, ДР Конго, КНР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Россия, Египет, Эритрея, Южный Судан, Сирия..

На голосование предложение изъять из проекта повестки дня этот пункт внесла Сирия. Одна из главных прокси России в ГА. Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица "настамнет".

Другие подробности: Кислица уточнил, что "обязанность защищать" или "обязанность защитить" (responsibility to protect, R2P) – это концепция в международном праве, поддержанная ООН в 2005 году. Состоит из нескольких принципов, которые основываются на идее суверенитета не как привилегии государства, а как, в частности, обязанности государства в отношении своего населения.

Согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на территории государства. Если государство не в состоянии защитить людей, то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки или отсутствия политической воли – обязанность защищать переходит к международному сообществу.

Обязанность защищать является переосмыслением концепции гуманитарной интервенции. Но в отличие от нее предусматривается применение военных акций как обязанность международного сообщества, а не как право государства или группы государств.

Концепция "обязанности защищать" нацелена на предупреждение международных преступлений: геноцид, военные преступления, преступления против человечества, этнические чистки.

Вместе с тем существуют мнения, что R2P может применяться и в других ситуациях. Может иметь место применение силы одним государством против другого в т.ч. и для целей, которых не подразумевали разработчики концепции и страны, которые приняли соответствующую резолюцию ГА ООН: