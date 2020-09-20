У Таїланді десятки тисяч людей вимагали відставки уряду і зміни конституції

У Таїланді відбулися масштабні антиурядові акції за ухвалення нової Конституції та відставку уряду прем'єр-міністра Праюта Чан-Очі.

Джерело: Bangkokpost, "Укрінформ"

Деталі: Люди зібралися під проливним дощем у кампусі університету Таммасат. Серед присутніх на демонстрації переважає молодь.

Вони також протестували за реформу монархії, що викликало різку реакцію з боку консервативніших верств суспільства.

За даними поліції, до вечора 19 вересня біля кампусу залишалося близько 15 тисяч людей, а вдень їх було приблизно вдвічі більше, тобто, близько 30 тисяч.

У перервах між виступами натовп розважали музиканти.

Події відбуваються в 14-ту річницю військового перевороту, внаслідок якого було повалено прем'єр-міністра Таксина Чиннавату.

Прают Чан-Оча пообіцяв, що влада буде застосовувати "м'які заходи" до протестувальників, "тому що вони діти".

Довідка: Пост прем'єр-міністра Чан-Оча займає з 2014 року, коли в країні стався військовий переворот.

Військовий переворот в Таїланді стався 22 травня 2014 року. Військові оголосили про розпуск сенату, введення воєнного стану, а також про затримання низки політичних і громадських діячів.