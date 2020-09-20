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В Таиланде десятки тысяч людей требовали отставки правительства и изменения конституции

Воскресенье, 20 сентября 2020, 04:54
В Таиланде десятки тысяч людей требовали отставки правительства и изменения конституции

В Таиланде прошли масштабные антиправительственные акции за принятие новой Конституции и отставку правительства премьер-министра Прают Чан-Очы.

Источник: Bangkokpost, "Укринформ"

Детали: Люди собрались под проливным дождем в кампусе университета Таммасат. Среди присутствующих на демонстрации преобладает молодежь.

Они также протестовали за реформу монархии, что вызвало резкую реакцию со стороны консервативных слоев общества.

По данным полиции, к вечеру 19 сентября у кампуса оставалось порядка 15 тысяч человек, а днем ​​их было примерно вдвое больше, то есть, около 30 тысяч.

В перерывах между выступлениями толпу развлекали музыканты.

События происходят в 14-ю годовщину военного переворота, в результате которого был свергнут премьер-министр Таксина Чиннавата.

Прают Чан Оча пообещал, что власть будет применять "мягкие меры" к протестующим, "потому что они дети".

Справка: Пост премьер-министра Чан Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот.

Военный переворот в Таиланде произошел 22 мая 2014 года. Военные объявили о роспуске сената, введении военного положения, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.

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Темы: Таиландакциимир
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