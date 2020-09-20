Трамп "благословив" угоду щодо TikTok і попросив про "послугу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив угоду між ByteDance Ltd і американськими фірмами Oracle і Walmart, яка дозволить китайському додатку для обміну відео TikTok продовжити роботу у Сполучених Штатах Америки.

Джерело: заява Трампа журналістам, BBC, Reuters и Bloomberg

Деталі: Трамп заявив, що схвалив угоду між Oracle Corp., Walmart Inc. і ByteDance Ltd. щодо створенню нової компанії під назвою TikTok Global для запуску додатка для обміну відео в США: "Я благословив цю угоду. Я схвалюю угоду концептуально".

У рамках домовленості, як повідомив Трамп журналістам у Білому домі, компанії погодилися внести 5 мільярдів доларів до фонду освіти.

Пізніше, під час мітингу в Фейєтвіллі, Північна Кароліна, Трамп сказав, що "ми збираємося створити дуже великий фонд для навчання американської молоді".

Він сказав учасникам мітингу, що в розмові з керівниками компаній він сказав: "Зробіть мені послугу, не могли б ви вкласти 5 мільярдів доларів до фонду освіти, щоб ми могли розповісти людям про реальну історію нашої країни – про справжню історію, а не фальшиву".

За словами Трампа, угода забезпечить безпеку даних приблизно 100 мільйонів американців, які використовують додаток: "Безпека буде 100%".

Також, за його словами, вона створить 25 тисяч робочих місць в США.

ByteDance ще не прокоментував запропоновану угоду з TikTok, яка вимагає подальшого схвалення китайського уряду.

Як повідомляє Reuters, у рамках угоди буде створено нову компанія, яка отримає назву TikTok Global. У раді цієї компанії буде більшість американських директорів, головний виконавчий директор із США і експерт з безпеки.

Очікується, що Oracle і Walmart придбають значні частки в компанії, а ByteDance вживе заходів безпеки щодо даних користувачів з США. Дані TikTok будуть зберігатися в Oracle, який матиме право перевіряти його вихідний код.

У заяві Міністерства фінансів США говориться, що "Oracle" буде нести відповідальність за ключові технології і безпеку для захисту всіх призначених для користувача даних у США.

Умови угоди має схвалити Комітет з іноземних інвестицій в США.

Трамп підтримав угоду через кілька днів після того, як його адміністрація заявила, що з неділі заборонить людям у США завантажувати TikTok через будь-який магазин додатків.

Однак Міністерство торгівлі США заявило, що тепер воно перенесло цей крайній термін на тиждень до 27 вересня у "світлі нещодавніх позитивних подій".

Цьому передувало: Дональд Трамп доручив заборонити додаток TikTok у США, посилаючись на міркування національної безпеки. Представники служби безпеки США побоюються, що дані, зібрані власником TikTok, можуть бути передані уряду Китаю.

Власник TikTok, ByteDance, заперечував звинувачення в тому, що він контролюється правлячою Комуністичної партією Китаю чи ділиться з нею даними.

Довідка: Скандал навколо додатку для обміну відео TikTok виник у період загострення напруженості між адміністрацією Дональда Трампа і урядом Китаю через низку питань, включаючи торгові суперечки, протести в Гонконзі і дії Пекіна у зв'язку зі спалахом коронавируса.

TikTok збирає призначені для користувача дані, включаючи те, які відео люди дивляться і коментують, дані про місце розташування, моделі телефону і навіть про те, як люди друкують. У додатку -близько 800 мільйонів активних користувачів по всьому світу щомісяця, більшість – у США та Індії.

Індія вже заблокувала TikTok, а також інші китайські програми. Австралія, яка вже заборонила Huawei і виробника телекомунікаційного устаткування ZTE, також розглядає питання про заборону TikTok.