Трамп "благословил" сделку по поводу TikTok и попросил об "одолжении"

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил сделку между ByteDance Ltd и американскими фирмами Oracle и Walmart, которая позволит китайскому приложению для обмена видео TikTok продолжить работу в Соединенных Штатах Америки.

Источник: заявление Трампа журналистам, BBC, Reuters и Bloomberg

Детали: Трамп заявил, что одобрил сделку между Oracle Corp., Walmart Inc. и ByteDance Ltd. по созданию новой компании под названием TikTok Global для запуска приложения для обмена видео в США: "Я благословил эту сделку. Я одобряю сделку концептуально".

В рамках договоренности, как сообщил Трамп журналистам в Белом доме, компании согласились внести 5 миллиардов долларов в фонд образования.

Позже, во время митинга в Фейетвилле, Северная Каролина, Трамп сказал, что "мы собираемся создать очень большой фонд для обучения американской молодежи".

Он сказал участникам митинга, что в разговоре с руководителями компаний он сказал: "Сделайте мне одолжение, не могли бы вы вложить 5 миллиардов долларов в фонд образования, чтобы мы могли рассказать людям о реальной истории нашей страны – о настоящей истории, а не фальшивой".

По словам Трампа, сделка обеспечит безопасность данных примерно 100 миллионов американцев, использующих приложение: "Безопасность будет 100%".

ByteDance еще не прокомментировал предлагаемую сделку с TikTok, которая потребует дальнейшего одобрения китайского правительства.

Как сообщает Reuters, в рамках сделки будет создана новая компания, которая получит название TikTok Global. В совете этой компании будет большинство американских директоров, главный исполнительный директор США и эксперт по безопасности.

Ожидается, что Oracle и Walmart приобретут значительные доли в компании, а ByteDance примет меры безопасности в отношении данных пользователей из США. Данные TikTok будут храниться в Oracle, который будет иметь право проверять его исходный код.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что "Oracle" будет нести ответственность за ключевые технологии и безопасность для защиты всех пользовательских данных в США.

Условия сделки должен одобрить Комитет по иностранным инвестициям в США.

Трамп поддержал сделку через несколько дней после того, как его администрация заявила, что с воскресенья запретит людям в США скачивать TikTok через любой магазин приложений.

Однако Министерство торговли США заявило, что теперь оно перенесло этот крайний срок на неделю до 27 сентября в "свете недавних позитивных событий".

Этому предшествовало: Дональд Трамп поручил запретить приложение TikTok в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители службы безопасности США опасаются, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.

Владелец TikTok, ByteDance, отрицал обвинения в том, что он контролируется правящей Коммунистической партией Китая или делится с ней данными.

Справка: Скандал вокруг приложения для обмена видео TikTok возник в период обострения напряженности между администрацией Дональда Трампа и правительством Китая по ряду вопросов, включая торговые споры, протесты в Гонконге и действия Пекина в связи со вспышкой коронавируса.

TikTok собирает пользовательские данные, включая то, какие видео люди смотрят и комментируют, данные о местоположении, модели телефона и даже о том, как люди печатают. У приложения –около 800 миллионов активных пользователей по всему миру ежемесячно, большинство – в США и Индии.

Индия уже заблокировала TikTok, а также другие китайские приложения. Австралия, которая уже запретила Huawei и производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о запрете TikTok.