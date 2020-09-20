Україна – на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19
За добу 19 вересня у світі COVID-19 виявили у 291 160 людей, померли від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби 5 142 пацієнти.
Джерело: дані сайту Worldometer
Деталі: Серед 213 країн антилідерство за новими випадками мають Індія (понад 92,7 тисячі нових випадків), США (понад 42,5 тисячі) і Бразилія (майже 31 тисяча), Франція (майже 13,5 тисяч).
Україна – на 15-му місці за новими випадками у світовому переліку і на 4-му в європейському (3 240 випадків за 18 вересня).
За загальним числом випадків, зареєстрованих за час пандемії, Україна на 25-му місці у світі і 7-ма в Європі (172,712 випадки захворювання).
За кількістю померлих за добу Україна 16-та у світовій динаміці і 2-га в європейській (48). В Європі за попередню добу найвища смертність у Росії (144 летальних випадки).
Від початку епідемії в Китаї до 19 вересня у світі було зафіксовано 30,98 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22,58 мільйона людей, а 961,4 тисячі пацієнтів (4%) померли.
Активних випадків на цей час – майже 7,44 млн, із них серйозні або критичні 61,4 тисячі (1%).
Нагадаємо: 18 вересня у світі COVID-19 виявили у 314 тисяч людей. Померло в цей день 5455 пацієнтів.
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