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Україна – на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Неділя, 20 вересня 2020, 06:16

За добу 19 вересня у світі COVID-19 виявили у 291 160 тисяч людей, померли від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби 5 142 пацієнтів.  

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Серед 213 країн антилідерство за новими випадками мають Індія (понад 92,7 тисячі нових випадків), США (понад 42,5 тисячі) і Бразилія (майже 31 тисяча), Франція (майже 13,5 тисяч).

Україна – на 15-му місці за новими випадками у світовому переліку і на 4-му в європейському (3 240 випадків).

За загальним числом випадків, зареєстрованих за час пандемії, Україна на 25-му місці у світі і 7-ма в Європі (172,712 випадки захворювання).

За кількістю померлих за добу Україна 16 у світовій динаміці і 2-га в європейській (48). В Європі за статистикою найвища смертність у Росії (у суботу було 144 летальних випадки). 

 
COVID у Європі, летальні випадки за добу 19 вересня

Від початку епідемії в Китаї до 19 вересня у світі було зафіксовано 30,98 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22,58 мільйона людей, а 961,4 тисячі пацієнтів (4%) померли.

Активних випадків на цей час – майже 7,44 млн, з них серйозні або критичні 61,4 тисячі (1%).

 

COVID у світі, статистика за добу 19 вересня

Нагадаємо: 18 вересня у світі COVID-19 виявили у 314 тисяч людей. Померло в цей день 5455 пацієнтів.

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Теми: коронавірусCovid-2019епідеміясвітУкраїна


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