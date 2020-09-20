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Украина – на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19

Воскресенье, 20 сентября 2020, 06:16
worldometers.info

За сутки 19 сентября в мире COVID-19 обнаружили у 291 160 тысяч человек, умерли от осложнений в результате коронавирусной болезни 5 142 пациента.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Среди 213 стран антилидерство по новым случаям имеют Индия (более 92,7 тысячи новых случаев), США (более 42,5 тысячи) и Бразилия (почти 31 тысяча), Франция (почти 13,5 тысяч).

Украина – на 15-м месте по новыми случаями в мировом перечне и на 4-м в европейском (3 240 случаев).

По общему числу случаев, зарегистрированных за время пандемии, Украина на 25-м месте в мире и 7 в Европе (172 712 случая заболевания).

По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европеза предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).

 
COVID в Европе, летальные случаи за сутки 19 сентября

С начала эпидемии в Китае до 19 сентября в мире было зафиксировано 30,98 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22,58 миллиона человек, а 961,4 тысячи пациентов (4%) умерли.

Активных случаев в настоящее время – почти 7,44 млн, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%).

 
COVID в мире, статистика за сутки 19 сентября

Напомним: 18 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 314 000 человек. Умерло в этот день 5455 пациентов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямирУкраина


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