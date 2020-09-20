США поновили санкції проти Ірану – щоб не придбав зброю

Уряд США поновив санкції проти Ірану, які були введені раніше резолюціями Ради Безпеки ООН та призупинені після підписання Іранської ядерної угоди у 2015 році.

Джерело: заява державного секретаря США, "Укрінформ"

Деталі: Проти Ірану знову застосовуються санкції відповідно до процесу швидкого відкликання, позначеного в резолюції 2231 Ради Безпеки ООН.

20 серпня США повідомили голові Ради Безпеки про грубе невиконання Іраном його зобов'язань за Іранською ядерною угодою (JCPOA). Це запустило 30-денний процес щодо скасування припинення санкцій ООН, вони знову набувають чинності о 20:00 за східним часом 19 вересня.

Як уточнили в Держдепі, в суботу знову поновлюють дію обмеження, визначені в резолюціях Ради Безпеки ООН №1696, 1737, 1747, 1803, 1835 і 1929.

У Вашингтоні пояснили цей крок не лише тим, що Іран не виконує своїх зобов'язань за JCPOA, але також, що Рада Безпеки не змогла продовжити ембарго ООН на зброю по відношенню Ірану, яке діяло 13 років.

Дослівно Держдеп: "Бездіяльність Ради Безпеки відкрила б можливості для Ірану придбати різні види звичайної зброї, починаючи з 18 жовтня. На щастя для світу, США вжили відповідальні кроки, щоби цього не сталося".

Цьому передувало: Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про намір вийти з JCPOA у травні 2018 року, звинувативши Тегеран у порушенні мирних домовленостей та частково поновивши проти Ірану санкції США.