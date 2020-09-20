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США возобновили санкции против Ирана – чтобы не приобрел оружие

Воскресенье, 20 сентября 2020, 06:55

Правительство США возобновило санкции против Ирана, которые были введены ранее резолюциями Совета Безопасности ООН и приостановлены после подписания Иранской ядерной сделки в 2015 году.

Источник: заявление государственного секретаря США, "Укринформ"

Детали: Против Ирана вновь применяются санкции в соответствии с процессом быстрого отзыва, обозначенного в резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

20 августа США сообщили главе Совета Безопасности о грубом невыполнение Ираном его обязательств по Иранской ядерной сделке (JCPOA). Это запустило 30-дневный процесс отмены приостановления санкций ООН, они снова вступают в силу в 20:00 по восточному времени 19 сентября.

Как уточнили в Госдепе, в субботу снова возобновляют действие ограничения, определенные в резолюциях Совета Безопасности ООН №1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929.

В Вашингтоне объяснили этот шаг не только тем, что Иран не выполняет своих обязательств по JCPOA, но также тем, что Совет Безопасности не смог продолжить эмбарго ООН на оружие по отношению Ирана, которое действовало 13 лет.

Дословно Госдеп: "Бездействие Совета Безопасности открыло бы возможности для Ирана приобрести различные виды обычного оружия, начиная с 18 октября. К счастью для мира, США предприняли ответственные шаги, чтобы этого не произошло".

Этому предшествовало: Администрация президента Дональда Трампа объявила о намерении выйти из JCPOA в мае 2018 года, обвинив Тегеран в нарушении мирных договоренностей и частично возобновив против Ирана санкции США.

Темы: ИранСШАсанкцииоружиеООН
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