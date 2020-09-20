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Бойовики в суботу тричі відкривали вогонь, поранили бійця біля Пісків

Неділя, 20 вересня 2020, 07:48
Бойовики в суботу тричі відкривали вогонь, поранили бійця біля Пісків

19 вересня бойовики тричі порушили домовленості про всеохопне припинення вогню на Донбасі, поранили бійця поблизу Пісків, але після звершення доби дотримувалися тиші.  

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:30 неділі, 20 вересня

Деталі: Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік українських позицій. Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу.

Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя.

Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА типу "МЕВІК-2" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

За даними командування Операції Об’єднаних сил, "ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт, але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали".

Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням і перебувають у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, зазначає командування.

Теми: ДонбасООСперемир’ябойові дії
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