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Бойовики в суботу тричі відкривали вогонь, поранили бійця біля Пісків

Неділя, 20 вересня 2020, 07:48

19 вересня бойовики тричі порушили домовленості про всеохопне припинення вогню на Донбасі, поранили бійця поблизу Пісків, але після звершення доби дотримувалися тиші.  

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:30 неділі, 20 вересня

Деталі: Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік українських позицій. Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу.

Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя.

Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА типу "МЕВІК-2" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

За даними командування Операції Об’єднаних сил, "ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт, але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали".

Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням і перебувають у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, зазначає командування.

Теми: ДонбасООСперемир’ябойові дії


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