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Боевики в субботу трижды открывали огонь, ранили бойца вблизи Песков

Воскресенье, 20 сентября 2020, 07:48

19 сентября боевики трижды нарушили договоренности о комплексном прекращении огня на Донбассе, ранили бойца вблизи Песков, но по завершению суток соблюдали "тишину".

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:30 воскресенья, 20 сентября

Детали: Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу.

Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке замечен пролет вражеского БПЛА типа "МЕВИК-2" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

По данным командования Операции объединенных сил, "враг вновь пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт, но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали".

С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению и находятся в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника, отмечает командование.

Темы: ДонбассООСперемириебоевые действия


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