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Синоптики обіцяють українцям сонячну й теплу погоду

Неділя, 20 вересня 2020, 09:30
Синоптики обіцяють українцям сонячну й теплу погоду

В Україні у неділю, 20 вересня, опадів не очікується, повітря на більшій частині території прогріється до 22°, а на Закарпатті та у південних регіонах – до 23-25°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю буде малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у північно-східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°, на узбережжі морів 10-12° тепла; вдень 17-22°, на Закарпатті та Півдні країни 23-25°.

У Києві та Київській області також сухо й малохмарно, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі становитиме 7-9°, вдень 18-20°, по області вночі буде 4-9°, вдень 17-22°.

На початку наступного тижня, 21-22 вересня, синоптики опадів також не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0-3°, на узбережжі морів 10-15° тепла; вдень 20-25°.

У Києві та області у понеділок-вівторок стовпчики термометрів піднімуться вночі до 4-9° тепла, вдень до 20-25°.

20-22 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Опадів не буде і 23 вересня, а 24 вересня вдень на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ. Вночі термометри покажуть 6-12° (23 вересня на Сході 2-7° тепла), на узбережжі морів 10-16°; вдень буде 20-26°.

У столиці та області 23-24 вересня – без опадів. Температура вночі становитиме 6-11°, вдень 20-25°.

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