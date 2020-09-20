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Синоптики обещают украинцам солнечную и теплую погоду

Воскресенье, 20 сентября 2020, 09:30
Синоптики обещают украинцам солнечную и теплую погоду

В Украине в воскресенье, 20 сентября, осадков не ожидается, воздух на большей части территории прогреется до 22°, а на Закарпатье и в южных регионах – до 23-25°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на побережье морей 10-12° тепла; днем 17-22°, на Закарпатье и юге страны 23-25°.

В Киеве и Киевской области также сухо и малооблачно, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в столице ночью составит 7-9°, днем 18-20°, по области ночью будет 4-9°, днем 17-22°.

В начале следующей недели, 21-22 сентября, синоптики осадков также не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы местами возможны заморозки 0-3°, на побережье морей 10-15° тепла; днем 20-25°.

В Киеве и области в понедельник-вторник столбики термометров поднимутся ночью до 4-9° тепла, днем до 20-25°.

20-22 сентября в Украине, кроме Волынской, большинства районов Закарпатской и Черниговской областей, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Осадков не будет и 23 сентября, а 24 сентября днем на крайнем западе местами пройдет небольшой дождь. Ночью термометры покажут 6-12°, 23 сентября на востоке 2-7° тепла, на побережье морей 10-16°; днем 20-26°.

В столице и области 23-24 сентября – без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.

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