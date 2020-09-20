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Коронавірус: Британія повертає штрафи за порушення самоізоляції

Неділя, 20 вересня 2020, 11:08
фото: Reuters

Покарання за порушення самоізоляції може скласти до 10 тис. фунтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Нова постанова уряду набере чинності з 28 вересня. Згідно неї, самоізоляція стає обов’язковою для осіб, в яких тестуванням виявлено корона вірус, а також із тих, хто знаходився у тісному контакті з інфікованими.

У випадку першого порушення штраф складе 1000 фунтів (500 – для осіб із низьким рівнем доходів). У випадку повторного порушення штраф складає 10 тис фунтів.

Також можливе покарання у розмірі 10 тис фунтів у випадку, якщо перше порушення визнано "найгрубішим".

"Нам потрібно зробити все можливе, щоб контролювати поширення цього вірусу, не допускати зараження найбільш вразливих людей та рятувати життя", - пояснив дії уряду прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, напередодні Джонсон заявив, що друга хвиля пандемії COVID-19 вже наближається і країні слід очікувати на нові обмеження вже найближчим часом. "Зараз ми спостерігаємо наближення другої хвилі... Боюся, вона неминуча для нашої країни. Ясно, що ми будемо робити перегляд усіх заходів", - сказав він.

19 вересня у Великій Британії  було зафіксовано  4222 нових випадки захворювання на Covid-19 та 27 смертей. Для порівняння, в Україні в цей день зафіксовано 2966 нових випадків захворювання та 41 смертельний випадок.  

Теми: коронавірусВелика Британіякарантин


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